Haberler

Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Mesajı

Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 104’üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali var

Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Görüntülere tepki yağmıştı! Bu rezillik cezasız kalmayacak
SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj

Tarihi gelişmeye Kılıçdaroğlu sessiz kalmadı! 3 dilde mesaj
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti