Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, başarıyla tamamlanan 'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı' için kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Nisan'dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

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