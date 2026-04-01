Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı yenerek finallere katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, milli takımın grup maçlarında ve olası finale kadar başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
