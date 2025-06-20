Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan camiye geçen Erdoğan, namazını kıldıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılmak üzere Haliç Üniversitesi'ne doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılmak üzere Haliç Üniversitesi'ne hareket etti.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel