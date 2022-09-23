Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
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Hz. Ali Camii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Hz. Ali Camii
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Cihangir Suiçmez - Güncel