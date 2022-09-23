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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

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Hz. Ali Camii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hz. Ali Camii

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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