Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık"
Kaynak: AA