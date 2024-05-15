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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Ziyaretine İlişkin "Yakın Zamanda CHP'ye Gideceğim" Dedi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'ye ziyaretine ilişkin bir soruya 'Yakın zamanda CHP'ye gideceğim' yanıtını verdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye ziyaretinin ne zaman olacağına" yönelik soruya, "Yakın zamanda CHP'ye gideceğim"' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'ye ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, "Yakın zamanda CHP'ye gideceğim" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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