Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor"
Kaynak: AA