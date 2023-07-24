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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz"

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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