Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi" denildi.

