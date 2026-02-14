Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Eski Üyesi İzzetbegoviç'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel