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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz."

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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