Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz."
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel