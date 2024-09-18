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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Anayasa Sürecini Toplumsal Mutabakatla Yürütmek İstiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Anayasa Sürecini Toplumsal Mutabakatla Yürütmek İstiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecinde geniş toplumsal mutabakat sağlama hedeflerini açıkladı. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve sonuçlandırılması için kararlı adımlar atacaklarını belirten Erdoğan, toplumsal uzlaşıya önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız"

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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