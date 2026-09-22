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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez"

Kaynak: AA