Haberler

Erdoğan'dan Al Nahyan'a Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
