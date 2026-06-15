Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Kurtuluş Günü'ne Tebrik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlayarak, "Bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA