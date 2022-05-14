Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i uğurladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i uğurladı
AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i uğurladı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan ve baş başa görüşen Erdoğan ve Aliyev, Ricosta Otel'deki çalışma yemeğinin ardından havalimanına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i buradan uğurladı.
AA / Enes Kaplan - Güncel