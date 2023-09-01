Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var"