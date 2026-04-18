Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı