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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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