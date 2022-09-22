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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'den aldığımız gazı önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, önde gelen ABD'li iş insanlarını kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, önde gelen ABD'li iş insanlarını kabulünde konuştu.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler New York Güncel Haberler

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