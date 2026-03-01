Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Komisyonu Başkanı Leyen İle İran'a Yönelik Saldırıları Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı sürecin ele alındığı görüşmede Erdoğan, tüm taraflara diplomasi ve müzakere zeminine dönüş çağrısı yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
