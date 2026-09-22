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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM görevini icra edemez hale gelmiş daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir"

Kaynak: AA