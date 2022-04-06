Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yılda tam 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! En çok Rusya, Azerbaycan ve ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu yana diplomasi çalışmalarını hızla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgını döneminde de birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

8 YILDA 175 ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ağustos 2014 yılından bugüne kadar 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. 81 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, 2014 yılında 12, 2015'te 32, 2016'da 22, 2017'de 33, 2018'de 28 ve 2019 yılında ise 19 ülkeye gitti. Koronavirüs salgınına rağmen yurt dışı programlarına devam eden Erdoğan, son iki yılda ise 29 ülkeyi ziyaret etti.

EN ÇOK RUSYA, AZERBAYCAN VE ABD'YE GİTTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, bu süreçte 13 defa Rusya'ya, 11 defa Azerbaycan'a, 9 kez ABD'ye, altışar defa Belçika ile Katar'a, beş defa Suudi Arabistan'a, dörder defa Bosna Hersek, Çin, Fransa, Kuveyt ile KKTC'ye gitti. Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 32 Afrika ülkesini 53 defa ziyaret etti.

ONLARCA ÖNEMLİ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Öte yandan diplomasi çalışmaları Türkiye'de de büyük bit titizlikle yürütüldü. Ülkemiz onlarca devlet liderine, zirve ve konferansa ev sahipliği yaptı. Türkiye 2015 yılından bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı 13'üncü İslam zirvesi toplantısı, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü zirvesi, Suriye konulu üç ve dörtlü zirve, Türkiye-Afrika zirvesi, Antalya Diplomasi formları, Türk Devletleri Teşkilatı 8'inci zirvesi gibi önemli toplantılara Erdoğan önderliğinde ev sahipliği yaptı.