Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yılda tam 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! En çok Rusya, Azerbaycan ve ABD'ye gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yılda tam 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! En çok Rusya, Azerbaycan ve ABD'ye gitti

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçildiği 28 Ağustos 2014'ten bu yana tam 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Son 8 yılda 81 ülkeye giden Erdoğan; bu süreçte 13 defa Rusya'ya, 11 defa Azerbaycan'a, 9 kez ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu yana diplomasi çalışmalarını hızla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgını döneminde de birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ağustos 2014 yılından bugüne kadar 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. 81 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, 2014 yılında 12, 2015'te 32, 2016'da 22, 2017'de 33, 2018'de 28 ve 2019 yılında ise 19 ülkeye gitti. Koronavirüs salgınına rağmen yurt dışı programlarına devam eden Erdoğan, son iki yılda ise 29 ülkeyi ziyaret etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, bu süreçte 13 defa Rusya'ya, 11 defa Azerbaycan'a, 9 kez ABD'ye, altışar defa Belçika ile Katar'a, beş defa Suudi Arabistan'a, dörder defa Bosna Hersek, Çin, Fransa, Kuveyt ile KKTC'ye gitti. Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 32 Afrika ülkesini 53 defa ziyaret etti.

Öte yandan diplomasi çalışmaları Türkiye'de de büyük bit titizlikle yürütüldü. Ülkemiz onlarca devlet liderine, zirve ve konferansa ev sahipliği yaptı. Türkiye 2015 yılından bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı 13'üncü İslam zirvesi toplantısı, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü zirvesi, Suriye konulu üç ve dörtlü zirve, Türkiye-Afrika zirvesi, Antalya Diplomasi formları, Türk Devletleri Teşkilatı 8'inci zirvesi gibi önemli toplantılara Erdoğan önderliğinde ev sahipliği yaptı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, ABD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Umit Cetin:

ülkesin için vatanı için yapmadığı fedakarlık kalmadı iki salatalık marula bu ülkeyi satmayın değerini bilin cumhurbaşkanımızın enflasyon zamanla düşer vatan elden giderse bir daha düzelmez

Cevap Yaz 11 17 Yayından Kaldır
İsmail Çakmur:

Hemen hemen ayda 2 tane böyle sanki daha az gözüktü 8 yılda 175 daha havalı duruyor

Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Deli dumrul:

Dünya bizi konuşuyor bizde dünyayı. Ama dünyaya benzeyen göbek marul en ucuz markette 10 tl olmus. Diğerlerini saymıyorum bile. Bu gezilerin vatandaşın cebine bi faydası varmıdır. Biri zamları durdursun.

Cevap Yaz 11 36 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title