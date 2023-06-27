Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum."
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel