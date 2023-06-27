Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramının vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title