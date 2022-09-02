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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir."

Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler

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