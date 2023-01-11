Rektör atamaları Resmi Gazete'de Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz Recep Tayyip Erdoğan Rektör Politika Güncel Haberler

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