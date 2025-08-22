Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 39'uncu yılında 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahmetle andı.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
