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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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