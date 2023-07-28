Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."
Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel