Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözünü kan bürümüş bir şebekenin Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ettiğini belirterek, "Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında yaptığı konuşmada, Maide Suresi'nin 32. ayetinde Allah'ın "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." buyurduğunu, bir insanı yaşatmanın da bütün insanlığı yaşatmak kadar aziz, kıymetli ve mukaddes olduğunu, bunun için devlet felsefesinin temelinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki, kuvözdeki bebeklerin katledildiği, yanaklarında güllerle, gülücüklerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık olduklarını ifade etti.

Gazze soykırımında çocuklarla, kadınlarla, sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının acımasızca şehit edildiğini dile getiren Erdoğan, "1700'e yakın sağlık çalışanı Gazze'de İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gözünü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklıselimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır." dedi.

Türkiye'de olduğu gibi, bölgede ve dünyada da sadece yaşatmanın, sadece insani değerleri korumanın derdinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hadiselere, petrolün, altının, doğal gazın, merceğin değerinden bakan değil, hakkın, adaletin, merhametin, şefkatin ve insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz. Burada şunu da altını çizerek ifade etmekte yarar görüyorum. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken, ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Sağlık çalışanlarımızın görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri temel önceliklerimizden biridir. Bilhassa okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur. Buna rağmen, sınırlı da olsa zaman zaman sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına rastlıyoruz. Bu menfur hadiselerle ilgili gerekli tedbirleri de alıyoruz ve alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet konusundaki tavırlarının gayet açık ve net olduğunu dile getirerek, "Ne sağlık hizmeti almak için hastaneye giden insanımızın örselenmesine, hakarete uğramasına, oradan oraya sürüklenmesine göz yumarız ne de bu hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın şiddete ve hakarete maruz kalmasına müsaade ederiz." diye konuştu.

Hem vatandaşlardan hem de sağlık çalışanlarından bu hususta azami hassasiyet beklediğini söyleyen Erdoğan, "Rabbim hepinizin yardımcısı olsun, işlerinizi kolaylaştırsın, çalışmalarınızı inşallah hayırlı ve sağlıklı neticelerle neticelendirsin diyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve ekibine, bu anlamlı günde kendilerini bir araya getirdiği için şükranlarını sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi ve 14 Mart Tıp Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, tüm meslektaşlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi rica ediyorum." dedi.

Programdan notlar

İftarın ardından başlayan programda, sağlık çalışanlarına ithafen video gösterimi yapıldı. Ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşma yaptı. Daha sonra "Geçmişten Geleceğe: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" başlıklı video izletildi.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İbn-i Sina'nın 6 ciltlik "El Kanun Fi't-Tıbb" eserini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödülleri'ne layık görülen isimlere tek tek plaketlerini verdi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.