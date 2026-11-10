Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz"

Kaynak: AA
Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Kaçak göçmenin saltanatı bitti!
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular11

Kararını duyurdu! Bir dönemin sonu geliyor
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler22

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti