Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan FETÖ ve Mossad İle İlgili Açıklama

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, FETÖ ve Mossad ile ilgili algı operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu. Hakkında yürütülen kara propaganda faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlattığını belirtti ve devletin gücüne olan bağlılığını vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Özellikle yıllardır Türkiye'ye karşı örtülü faaliyetler yürüten ve bölgedeki istikrarsızlıkların baş aktörlerinden biri olan Mossad ile yaşanan gerginliğin ardından, bu servisle benzer hedeflere sahip işbirlikçi FETÖ mensuplarının aynı anda bu yalanları artırması; sürecin kişisel değil, doğrudan devletimizi hedef alan koordineli bir algı operasyonu olduğunu açıkça göstermektedir." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı yazılı açıklama ile, hakkında sistematik bir kara propaganda faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi. Saral açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir süredir FETÖ mensubu hain Cevheri Güven ve onun yönlendirdiği dijital ağların şahsımı hedef alan sistematik bir kara propaganda faaliyeti yürüttüğü açıktır. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu iftiralar; beni yasa dışı bahis, ödeme sistemleri ve suç örgütleriyle ilişkilendirmeye yönelik tamamen uydurma, mesnetsiz ve operasyonel nitelikte iddialardan ibarettir.

Özellikle yıllardır Türkiye'ye karşı örtülü faaliyetler yürüten ve bölgedeki istikrarsızlıkların baş aktörlerinden biri olan Mossad ile yaşanan gerginliğin ardından, bu servisle benzer hedeflere sahip işbirlikçi FETÖ mensuplarının aynı anda bu yalanları artırması; sürecin kişisel değil, doğrudan devletimizi hedef alan koordineli bir algı operasyonu olduğunu açıkça göstermektedir.

Terör örgütleri ve dış bağlantılı yapıların yürüttüğü bu sistematik saldırılar karşısında, devletin gücüne ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımın altını özellikle çizmek isterim. Hakkımda kasıtlı biçimde üretilen tüm dezenformasyon içerikleri hakkında yargı ve emniyet birimlerine gerekli suç duyuruları yapılmış olup süreç hukuki zeminde titizlikle takip edilmektedir. FETÖ ve benzeri yapıların Türkiye'ye yönelik her türlü algı ve manipülasyon girişimine karşı mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

