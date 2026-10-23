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Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını TBMM gündemine taşıdı

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Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını TBMM gündemine taşıdı
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YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na yıkım kararı belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilip verilmediğini, can güvenliğinin nasıl sağlandığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'yle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Yıkım kararı bulunduğu belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilmekte midir? Bu hizmetlerin sürdürülmesine hangi teknik raporla, kim tarafından izin verilmiştir? Anne ve bebeklerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği nasıl sağlanmaktadır" diye sordu.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıklılığına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Cumhur Uzun, Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesinin 20 Ekim 2026 tarihli açıklamasında yer alan iddialar üzerine verdiği yazılı soru önergesiyle hastanenin deprem performans raporlarının, alınan yıkım ve tahliye kararlarının, Bakanlık ve Valilik talimatlarının neden uygulanmadığının açıklanmasını istedi.

Hastanenin açılış sürecinde depreme dayanıksızlık raporunun Bakanlıktan gizlendiği iddiasına dikkati çeken Uzun, mevcut İl Sağlık Müdürü'nün yıkıma ilişkin raporda imzası bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırılmasını istedi.

"HASTALARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR"

Uzun'un, önergesinde "Yıkım kararı bulunduğu belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilmekte midir? Bu hizmetlerin sürdürülmesine hangi teknik raporla, kim tarafından izin verilmiştir? Anne ve bebeklerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği nasıl sağlanmaktadır?" sorularına yer verdi.

Menteşe'de sağlık hizmetlerinin güvenli binalarda sürdürülmesi için hazırlanan planları ve yeni hastane yatırımının takvimini de soran Uzun, konunun yalnızca idari bir ihmal iddiasından ibaret olmadığını, doğrudan insan yaşamını ilgilendirdiğini vurguladı. Uzun, "Deprem riski taşıdığı bilinen bir hastanede gerekli tedbirlerin alınmaması kabul edilemez. İddialar doğruysa bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı, gerekli işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, Menteşe Devlet Hastanesinin güvenli olduğuna ilişkin teknik raporları kamuoyuyla paylaşmalı ve bu ciddi iddiaların tamamına açıklık getirmelidir. Yaşam hakkı kutsaldır, ihmale gelmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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