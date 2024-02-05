Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel Marmaraereğlisi'nde Ziyaretlerde Bulundu

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı makamında ziyaret etti.

Ata ile görüş alışverişinde bulunan Yüksel, ilçe hakkında hazırladıkları projelerini anlattı.

Tekirdağ'a hizmet etmek için büyük hedef ve projelerinin olduğunu aktaran Yüksel, seçimlere kadar gezmedikleri yer ve çalmadıkları kapı bırakmayacaklarını belirtti.

Yüksel, daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.