Cuma Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle Cuma Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı. Halil İnal'ın yerine atanan Çoban, göreve resmen başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban bugün göreve başladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Halil İnal'ın yerine HSK kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban görevlendirildi.
Başsavcı Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel