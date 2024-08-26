Çukurova Üniversitesi'nden Aladağ'a ziyaret
Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Aladağ ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaretçiler, ilçedeki tarihi ve turistik yerler ile Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezdi.
Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Aladağ ilçesine ziyarette bulundu.
Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilisi İbrahim Tokgöz'ün eşlik ettiği öğrenciler, Aladağ İlçe Müftülüğünce ağırlandı.
Ziyaretçiler, ilçedeki tarihi ve turistik yerler ile Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezdi.
Başpınar Camisi'nin imam hatibi Sami Demir, misafir ettikleri yabancı öğrencilere ilçeyi tanıtmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.