Haberler

ÇGC Başkan Adayı Kurtul Çakın'dan birlik çağrısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı Kurtul Çakın, 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek genel kurul öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, cemiyeti yeniden güçlü ve saygın hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı Kurtul Çakın, 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çakın, yazılı açıklamasında, yaklaşık 18 ay önce kimseyi ötekileştirmeyen, sorunları görmezden gelmeyen bir anlayışla yola çıktıklarını belirtti.

Seçimin Çukurova basınının geleceğini ilgilendirdiğini bildiren Çakın, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Cemiyeti yeniden güçlü, yeniden saygın ve yeniden umut veren bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakın, ÇGC'nin Çukurova basınının onuru olduğunu anlatarak, daha güçlü bir cemiyet ve daha saygın bir duruş isteyen tüm meslektaşlarının bu sürece destek vermesini istedi.

Genel kurulda projelerini üyelerle paylaşacağını belirten Çakın, "Yeni Bir Başlangıç, Yeni Bir Heyecan" çağrısıyla tüm üyeleri 31 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da ÇGC Sosyal Tesisleri'nde yapılacak genel kurula davet etti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız