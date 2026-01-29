ÇGC Başkan Adayı Kurtul Çakın'dan birlik çağrısı Açıklaması

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı Kurtul Çakın, 31 Ocak Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çakın, yazılı açıklamasında, yaklaşık 18 ay önce kimseyi ötekileştirmeyen, sorunları görmezden gelmeyen bir anlayışla yola çıktıklarını belirtti.

Seçimin Çukurova basınının geleceğini ilgilendirdiğini bildiren Çakın, "Çukurova Gazeteciler Cemiyetini yeniden herkesin gurur duyduğu bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Cemiyeti yeniden güçlü, yeniden saygın ve yeniden umut veren bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakın, ÇGC'nin Çukurova basınının onuru olduğunu anlatarak, daha güçlü bir cemiyet ve daha saygın bir duruş isteyen tüm meslektaşlarının bu sürece destek vermesini istedi.

Genel kurulda projelerini üyelerle paylaşacağını belirten Çakın, "Yeni Bir Başlangıç, Yeni Bir Heyecan" çağrısıyla tüm üyeleri 31 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da ÇGC Sosyal Tesisleri'nde yapılacak genel kurula davet etti.