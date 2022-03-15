Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da etkili olan poyraz ve don, başta patates olmak üzere domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi. Patateste yüzde 60 rekolte düşüklüğü beklendiği kaydedildi.

Kış mevsimini yağışlı geçiren Çukurova, baharı güneşle karşıladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle son birkaç gündür don meydana geldi. Etkili olan poyraz da patates olmak üzere narenciye, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

Domates eken çiftçilerin de ciddi mağduriyet yaşadığının altını çizen İncefikir, "Domates fideleri yandı. Yanan fidelerin yerine üreticiler yeniden ekim yapacak. Bu, yeni fide, gübre, mazot, işçilik maliyeti demek. Sıfırdan domatese yeniden başlama söz konusu. Patatesteki handikaplar da önemli ama domatesteki girdi maliyetleri de büyük felaket" dedi.