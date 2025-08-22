Çukurova'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Adana'nın Çukurova ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel