Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye tarafından tertiplenen baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda yapılan etkinlikte yumurta ve çuval yarışları düzenlendi. Halaylarla devam edilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve protokol üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı.