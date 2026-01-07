Haberler

Çukurca'da jandarma ve polis ekipleri okulları ziyaret etti

Çukurca'da jandarma ve polis ekipleri okulları ziyaret etti
Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk İlkokulu ve Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle sohbet etti, dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgiler aktardı.

Öğrencilerle fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçiren ekipler, verdikleri hediyelerle öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
