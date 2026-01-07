Çukurca'da jandarma ve polis ekipleri okulları ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk İlkokulu ve Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle sohbet etti, dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgiler aktardı.

Öğrencilerle fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçiren ekipler, verdikleri hediyelerle öğrencilerin yüzünü güldürdü.