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Çuhadar Sitesi Davasında Karar: Statik Proje Müellifi 15 Yıl Ceza Aldı

Çuhadar Sitesi Davasında Karar: Statik Proje Müellifi 15 Yıl Ceza Aldı
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Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde 130 kişinin yaşamını yitirdiği Çuhadar Sitesi davasında statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi. Firari sanık Enes Köksalmış'ın dosyası ayrıldı.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı. Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verildi. Sanık Fatih Karakale beraat ederken, firari sanık Enes Köksalmış'ın dosyası ayrıldı.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Çuhadar Sitesi'nin dört blokunun yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı firari Enes Köksalmış, yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Çuhadar Sitesi'nin karar duruşması Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale ise beraat etti. Firari durumda bulunan Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Köksalmış'ın dosyası ise ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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