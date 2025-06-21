Cudi Dağı'nda Örtü Yangını Çıktı

Cudi Dağı'nda Örtü Yangını Çıktı
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Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı eteklerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Cudi Dağı eteklerindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaz Alp:

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