Cudi Dağı'nda Örtü Yangını Çıktı

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı eteklerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Cudi Dağı eteklerindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.