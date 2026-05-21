Haberler

Çubuk'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri arttı

Çubuk'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, fırın, pastane ile tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetim yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi, hijyen ve üretim koşulları incelenirken, halk sağlığını tehdit eden ürünler hakkında işlem başlatıldı. Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, denetimlerin bayram boyunca süreceğini belirtti.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, fırın, pastane ile tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu, hijyen şartları ve işletmelerin üretim koşulları incelendi.

Denetimlerde özellikle dondurulmuş gıda ürünleri ile tatlı üretim alanlarına ağırlık verildi. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünler hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.

Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş bayram öncesi gıda denetimlerini artırdıklarını belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bayram süresince denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

Hesaplar değişti! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı

Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı