Çubuk'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri arttı
Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market, fırın, pastane ile tatlı ve şekerleme imalathanelerinde denetim yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi, hijyen ve üretim koşulları incelenirken, halk sağlığını tehdit eden ürünler hakkında işlem başlatıldı. Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, denetimlerin bayram boyunca süreceğini belirtti.
İlçe genelindeki denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu, hijyen şartları ve işletmelerin üretim koşulları incelendi.
Denetimlerde özellikle dondurulmuş gıda ürünleri ile tatlı üretim alanlarına ağırlık verildi. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünler hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.
Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş bayram öncesi gıda denetimlerini artırdıklarını belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Bayram süresince denetimlerin devam edeceği bildirildi.