Ankara'da yoğun siste 2 kaza, 5 yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yoğun sis nedeniyle trafik ışıklarında meydana gelen iki ayrı kazada toplam beş kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde trafik ışıklarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahi Evran Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İlçede etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik ışıklarında bekleyen beton mikseri ve otomobile arkadan gelen 2 ayrı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
