Ankara'da yoğun siste 2 kaza, 5 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yoğun sis nedeniyle trafik ışıklarında meydana gelen iki ayrı kazada toplam beş kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Ahi Evran Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İlçede etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik ışıklarında bekleyen beton mikseri ve otomobile arkadan gelen 2 ayrı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.