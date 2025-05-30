Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Mehmet B. hayatını kaybederken, 35 yaşındaki M.Ö. yaralandı. Kaza, Çubuk-Şabanözü yolunda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çubuk- Şabanözü yolunda Mehmet B. (63) yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil ile M.Ö'nün (35) kullandığı 06 AEM 018 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan M.Ö, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel