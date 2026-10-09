Çubuk'ta terzi Cemil Aktaş, 61 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

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Çubuk'ta yaşayan 76 yaşındaki Cemil Aktaş, 15 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 61 yıldır ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla terzi çıraklığına başlayan Aktaş, yıllarca erkek ve kadın pantolonu dikerek geçimini sağladı.

Mesleğinde ustalaştıktan sonra kendi iş yerini açan Aktaş, 33 yıldır kendi dükkanını işletiyor. Hazır giyim ve seri üretimin yaygınlaşmasıyla Ankara merkezdeki iş yerini kapatarak Çubuk'a taşınan Aktaş, yaklaşık 20 yıldır ilçedeki küçük dükkanında mesleğini yapıyor.

Çocukluğundan beri terziliğe ilgi duyduğunu anlatan Aktaş, babasının kendisini bir terzinin yanına çırak olarak götürdüğü günü unutamadığını söyledi.

O yıllarda ailesinin maddi imkansızlıklar yaşadığını belirten Aktaş, "Rahmetli babamla sütçülük yapardık. Fakirlik, yokluk vardı. Babam beni terziye çırak olarak götürdüğünde çok sevinmiştim. Askerliğe gidene kadar orada çalıştım. Askerden döndükten sonra da kendi iş yerimi açtım." dedi.

Çıraklık yıllarının oldukça zor geçtiğini dile getiren Aktaş, mesleği öğrenmek için büyük emek verdiğini anlattı.

Aktaş, "Çıraklığa başladığımızda altı ay boyunca sadece elle iğne çektik. Sonra yavaş yavaş makine kullanmayı öğrendik. Önce kumaş parçalarında çalıştık, ardından kesim ve dikime geçtik. O zamanlar ustalar kolay kolay iş vermezdi." diye konuştu.

Hazır giyim sektörünün gelişmesiyle terzilik mesleğinin eski önemini kaybettiğini belirten Aktaş, buna rağmen işini bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Kaynak: AA