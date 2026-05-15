Çubuk'ta Engelliler Haftası kapsamında program yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Engelli ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Bünyamin Çevik ve engellilerle bir araya geldi.

Engellilerle sohbet eden Demirbaş, "Sizleri seviyoruz, sizlerle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Bu programı bir aile kahvaltısı olarak görüyorum. Baharın gelmesiyle birlikte daha fazla etkinlik, piknik ve gezi programları yapacağız." dedi.

Dernek Başkanı Çevik de Demirbaş'a teşekkür etti.