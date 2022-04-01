Çubuk'ta çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çubuk Belediyesi, çiftçilere 33 ton sertifikalı nohut tohumu dağıttı.

Tohum dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, buradaki konuşmasında, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hamdolsun son zamanda ilçemizde genç çiftçilerimiz artıyor ve buna bağlı üretimin de arttığı bir dönem yaşıyoruz." diye konuştu.

Çubuk'un Ankara'nın tarım için önemli bir ilçesi olduğuna dile getiren Demirbaş, "Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise 495 bin lira değerinde 33 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.