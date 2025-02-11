Çubuk-Şabanözü Kara Yolunun İkinci Etabı İncelendi

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk- Şabanözü kara yolunun ikinci etabı çalışmalarını inceledi.

Bakır ve Demirbaş, ihalesi yapılan ve çalışmalarına başlanılan Çubuk-Şabanözü kara yolunun ikinci etabı için bölgede kurulan şantiyeyi ziyaret edip, inceleme yaptı.

Birinci etabın tamamlanarak trafiğe açılan Çubuk-Şabanözü kara yolunu inceleyen Bakır ve Demirbaş, ikinci etap için çalışmalara başlanacak alanı inceleyip, yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgedeki mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyarette Bakır ve Demirbaş, bölgede yapılacak kavşak, yaya geçidi ve inşaat çalışmaları sürecinde kullanılacak servis yollarını yetkililerle görüştü.